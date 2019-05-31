Заместители губернатора Ростовской области отчитались о доходах за 2018 год

СЕГОДНЯ 12:06 2019-05-31T12:12:07+03:00

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Опубликованы данные о доходах и имуществе заместителей главы донского региона и членов из семей за прошлый год.

Наибольший заработок за двенадцать месяцев оказался у зама Василия Голубева по экономике Юрия Молодченко, который буквально на днях написал заявление об увольнении по собственному желанию: почти 3,8 млн рублей — это на 900 тысяч больше, чем в 2017-м. Вполне вероятно, рост произошел за счет продажи автомобиля Volvo S60 (в нынешней декларации иномарка отсутствует). А вот смена кроссовера Lexus RX270 на более свежую модель Lexus RX300 у его супруги на ее доходах не сказалась, она даже сумела увеличить их более чем на миллион — до 3,2 млн рублей.

На втором месте по доходам среди заместителей губернатора — его первый зам Игорь Гуськов (3,6 млн, супруга — 676 тысяч), на третьем — Михаил Тихонов, курирующий промышленность и энергетику (3,5 млн, супруга — 39,3 млн).

Четвертое место — у Сергея Сидаша, который в настоящее время находится под арестом в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий: 3,4 млн рублей — это на 100 тысяч меньше, чем годом ранее.

Далее следуют Михаил Корнеев, ответственный за взаимодействие с силовиками, судьями и казачеством (3,36 млн), еще один первый зам Виктор Гончаров (3,3 млн), Вадим Артемов, возглавляющий аппарат правительства РО (3,2 млн), Лилия Федотова, в ведении которой находится финансово-бюджетный блок (3 млн) и Василий Рудой, курирующий вопросы внутренней политики (2,5 млн).

Ранее, напомним, о доходах отчитался сам губернатор Василий Голубев, указавший за 2018 год заработок в 6,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU