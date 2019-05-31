2019-05-31T12:12:07+03:00
Политика

Заместители губернатора Ростовской области отчитались о доходах за 2018 год

Больше всех заработал уволенный зам по экономике Юрий Молодченко, а доходы арестованного Сергей Сидаша сократились
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Чиновники, по традиции, отчитались о доходах за минувший год.Чиновники, по традиции, отчитались о доходах за минувший год.Фото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

Опубликованы данные о доходах и имуществе заместителей главы донского региона и членов из семей за прошлый год.

Наибольший заработок за двенадцать месяцев оказался у зама Василия Голубева по экономике Юрия Молодченко, который буквально на днях написал заявление об увольнении по собственному желанию: почти 3,8 млн рублей — это на 900 тысяч больше, чем в 2017-м. Вполне вероятно, рост произошел за счет продажи автомобиля Volvo S60 (в нынешней декларации иномарка отсутствует). А вот смена кроссовера Lexus RX270 на более свежую модель Lexus RX300 у его супруги на ее доходах не сказалась, она даже сумела увеличить их более чем на миллион — до 3,2 млн рублей.

На втором месте по доходам среди заместителей губернатора — его первый зам Игорь Гуськов (3,6 млн, супруга — 676 тысяч), на третьем — Михаил Тихонов, курирующий промышленность и энергетику (3,5 млн, супруга — 39,3 млн).

Четвертое место — у Сергея Сидаша, который в настоящее время находится под арестом в СИЗО по обвинению в превышении должностных полномочий: 3,4 млн рублей — это на 100 тысяч меньше, чем годом ранее.

Далее следуют Михаил Корнеев, ответственный за взаимодействие с силовиками, судьями и казачеством (3,36 млн), еще один первый зам Виктор Гончаров (3,3 млн), Вадим Артемов, возглавляющий аппарат правительства РО (3,2 млн), Лилия Федотова, в ведении которой находится финансово-бюджетный блок (3 млн) и Василий Рудой, курирующий вопросы внутренней политики (2,5 млн).

Ранее, напомним, о доходах отчитался сам губернатор Василий Голубев, указавший за 2018 год заработок в 6,7 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Онлайн-регистрация на Московской бирже теперь доступна клиентам ООО «БКС Брокер»
В Батайске мужчина угнал «семерку», увидев ключи в замке зажигания
В Ростов-на-Дону приедет генпрокурор России Юрий Чайка
36 музеев под одной крышей: В Ростове-на-Дону пройдет IV Фестиваль музеев Дона
«Щенков давили машиной»: В Ростовской области волонтеры спасают собаку, которая чудом выжила
«Невероятно красиво»: Подписчики обсуждают загорелые ноги в коротеньких шортиках Виктории Лопыревой
«Ростелеком» выступил цифровым партнером форума СМИ «Южная медиасфера»
«Ваше величество, Вы прекрасны!»: «Мисс Россия»в короне и вечернем платье сразила подписчиков
«Мама называла меня Яной, и я играла в ансамбле народных инструментов»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала неизвестные факты о себе
«Грыжа больше, чем собака»: в городе Шахты нашли дворнягу с гигантской опухолью
В Ростовской области лучшие педагоги конкурса «Учитель года» получат премии
Отключение света 3 июня 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области ищут 41-летнего Валерия Степанова
В Ростове-на-Дону мужчине не дали спрыгнуть с моста Стачки
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 1-2 июня 2019: солнечно и до плюс 35 градусов
В Ростове-на-Дону огромное дерево раздавило иномарку
В Калмыкии после столкновения иномарки и «КамАЗа» погибли три человека
В группе ВТБ заявили о чистой прибыли в размере 46,5 миллиарда рублей