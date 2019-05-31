2019-05-31T12:19:45+03:00
Общество

«Ваше величество, Вы прекрасны!»: «Мисс Россия»в короне и вечернем платье сразила подписчиков

Под снимков уже больше четырех тысяч лайков
ГОШЕВ Игорь
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Под снимков уже больше четырех тысяч лайков. Фото: Инстаграм Алина Санько.Под снимков уже больше четырех тысяч лайков. Фото: Инстаграм Алина Санько.
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«Мисс Россия-2019» Алина Санько из города Азова Ростовской области весь год будет носить титул самой красивой девушки страны, поскольку несколько месяцев назад она победила во Всероссийском конкурсе.

И, надо сказать, несет этот титул с достоинством и короной на голове. Подтверждение этому ее новое фото, в котором она в образе королевы - короной и вечернем платье. Подписчики уже поставили больше четырех тысяч лайков под фотокарточкой.

- Готовим кое-что интересное и очень красивое, - заинтриговала подписчиков дончанка.

ms.alinasankoms.alinasanko
Готовим кое-что интересное и очень красивое
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И многие сразу же рассыпались в комплиментах: «Ваше величество, Вы прекрасны!», «Поздравляю с тем, что вы все, что вы есть», «Шикарное платье», «Тебе очень идет цвет» и «Боже, какая красивая».

- А автопортрет в короне написать слабо?! - предложил студентке один из поклонников, намекая на то, что красавица хорошо рисует.

ИСТОЧНИК KP.RU

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