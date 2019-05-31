«Ростелеком» выступил цифровым партнером форума СМИ «Южная медиасфера»

СЕГОДНЯ 12:25 2019-05-31T12:25:38+03:00

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«Ростелеком» выступил цифровым партнером четвертого донского форума СМИ «Южная медиасфера», организованного по инициативе Правительства Ростовской области. Оператором события в очередной раз стал аналитический центр «Эксперт-Юг». Национальный оператор связи предоставил дирекции и гостям форума услугу «Управляемый Wi-Fi» и презентовал цифровые возможности для повышения эффективности медиабизнеса.

Форум собрал более 500 СМИ со всего юга России, 70 зарегистрированных сетевых изданий и более 100 сайтов. Организаторы обеспечили возможность каждому участнику вести прямой эфир в социальных сетях и оперативно освещать происходящие события онлайн. С этой целью «Ростелеком» организовал Wi-Fi со скоростью 100 Мбит, рассчитанный на 400 одновременных подключений.

«У нашего форума непростая задача – помочь СМИ разного масштаба и разной степени технологичности. Поэтому наличие цифрового партнера и презентации современных возможностей дополняет образовательную функцию мероприятия и, конечно, масштабирует результат. К тому же тема цифровых технологий пока недостаточно освещается в региональной прессе - нас с «Ростелекомом» объединяет желание качество журналистских материалов на эту тему», – отметил Владимир Козлов, генеральный директор аналитического центра «Эксперт-Юг».

На форуме работали два презентационных стенда компании: «Видеонаблюдение» с функцией видеоаналитики и «Ростелеком Экраны». Возможности услуг для бизнеса гости протестировали на примере прямой трансляции с основной площадки форума. Через приложение «Видеонаблюдение В2В Ростелеком», участники могли оценить возраст и состав присутствующих, активность аудитории, посмотреть тепловую карту зала и другие параметры, позволяющие составить эффективную маркетинговую стратегию. «Ростелеком. Экраны» оценили владельцы рекламных медиа. Система безошибочно подбирает контент под интересы конкретных людей, оценивая их половую и возрастную принадлежность, а также степень заинтересованности в просмотре рекламы.

«Разнообразная линейка продуктов «Ростелекома» нацелена на максимальную эффективность бизнеса без дополнительных инвестиций. Одно из наших главных преимуществ – сервисная модель обслуживания. Малый бизнес – каковым являются большинство СМИ – чувствителен к расходам, но при этом он должен расти и развиваться. И у нас для этого есть готовые решения и алгоритмы», – сообщил Александр Грибков, заместитель директора Ростовского филиала, директор по работе с корпоративным и государственным сегментом ПАО «Ростелеком».

Участники мероприятия обсудили основные задачи современной журналистики: баланс между качеством редакционных работ и бизнес-эффективностью, вектор развития и повышение уровня компетенций журналистов. В рамках форума также прошло награждение участников ежегодного конкурса «Юный журналист Дона», который в этом году собрал более 250 работ.

ИСТОЧНИК KP.RU