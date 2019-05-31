2019-05-31T12:31:06+03:00
Общество

«Невероятно красиво»: Подписчики обсуждают загорелые ноги в коротеньких шортиках Виктории Лопыревой

Модель прилетела из Майами в Москву
ГОШЕВ Игорь
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева снова сразила наповал поклонников. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева снова сразила наповал поклонников. Фото: Инстаграм Виктории Лопыревой.
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Самая сексуальная блондинка России Виктория Лопырева сразила наповал поклонников фотографией загорелых ног в коротеньких шортиках. Такую фотографию модель опубликовала на своей странице в Инстаграм.

- Спасибо, Москва! Было тепло, - подписала снимок Виктория, из чего подписчики сделали вывод, что красавица совершил первый перелет после родов в столицу из Майами, где она провела последние несколько месяцев.

Дело в том, что ростовчанка решила рожать в теплых краях, а после появления на свет сына, оставалась там вместе с ним. Фанаты похвалили молодую мать за то, что она так быстро пришла в форму после родов.

lopyrevavikalopyrevavika
Спасибо, Москва! Было тепло...
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- Виктория вы молодец и вообще красотка, - написала одна из подписчиц.

- Боже, какая же ты красивая. Счастья тебе, и здоровья твоему малышу, - восторженно высказалась другая.

Были и такие комментарии: «Наше солнышко», «Как всегда красивая и позитивная», «Ты очень красивая, когда естественная и на тебе минимум косметики» и «Красотка наша любимая!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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