«Щенков давили машиной»: В Ростовской области волонтеры спасают собаку, которая чудом выжила

СЕГОДНЯ 12:47 2019-05-31T12:47:14+03:00

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Страшную историю человеческой жестокости рассказали волонтеры из Ростовской области. Там появился пост про щенка, которого сейчас пытаются спасти изо всех сил.

- Щенков давили машиной: один погиб, вторая девочка выжила, - рассказала руководитель приюта для животных «Святобор». - Дословно было так: «Ее хотели кинуть опять под машину...». Я не нагоняю страх и не утрирую. Все это со слов мужчины, сотрудника базы, где были щенки. Что потом происходило с бедным собачьим ребенком и за что... я не знаю! Но не поверите, складывается ощущение, что в нее кидали бычки от сигарет! Собака запуганная, с множественными гематомами и с частичной парализацией мышц. Она была грязная до безобразия и реально в окурках.

- Малышке сейчас нужно максимум внимания, любви и заботы, - говорит Ольга Мосиюк. - Впоследствии, мы будем искать для нее дом.

Сейчас же, волонтеры просят о помощи, поскольку дорога каждая копейка: необходима оплата передержки, покупка пеленок, лекарств и еды.

К слову, центр «Святобор» уже пристроил в добрые руки три тысячи спасенных животных.

ИСТОЧНИК KP.RU