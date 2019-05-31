36 музеев под одной крышей: В Ростове-на-Дону пройдет IV Фестиваль музеев Дона

СЕГОДНЯ 12:59 2019-05-31T13:00:23+03:00

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1 июня в Ростове-на-Дону пройдет IV Фестиваль музеев Дона. Гостей ждут в историческом парке «Россия – моя история». Известно, что под одной крышей их соберется сразу 36!

В этот день с 10 до 20 часов посетители увидят мини-экспозиции каждого, примут участие в мастер-классах и посмотрят выступления творческих коллективов. Кроме того, на первом и третьем этажах будут работать фотозоны. В этом году праздник проводится на тему «Музеи и театры: творческое содружество».

Там же с 10:30 до 12:30 в фойе запланировано выступление музыкального коллектива Ростовской государственной филармонии. С 11:15 пройдет дефиле театральных костюмов. В 12:00 в конференц-зале ростовский колледж культуры покажет постановку "Муха-цокотуха".

Как говорят организаторы, вход на все мероприятия фестиваля свободный, а на экспозиции исторического парка - по билетам.

КОНКРЕТНО

Куда приходить?

Адрес: Ростов-на-Дону, проспект Шолохова, 31 «И».

ИСТОЧНИК KP.RU