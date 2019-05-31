2019-05-31T13:49:09+03:00
Общество

В Ростов-на-Дону приедет генпрокурор России Юрий Чайка

Большое совещание состоится 4 июня
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Юрий Чайка приедет в Ростов 4 июняЮрий Чайка приедет в Ростов 4 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ростов-на-Дону приедет генеральный прокурор России Юрий Чайка. Как стало известно «КП-Ростов», он примет участие в большом совещании, которое пройдет 4 июня. Информацию об этом подтверждают сразу несколько источников.

На заседании предполагается заслушать доклад о ходе так называемой мусорной реформы. Напомним, зимой в Ростове-на-Дону по инициативе генеральной прокуратуры прошло большое совещание, посвященное обманутым дольщикам, в результате было возбуждено несколько десятков уголовных дел, в том числе в отношении главных архитекторов донской столицы и Ростовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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