В Батайске мужчина угнал «семерку», увидев ключи в замке зажигания

СЕГОДНЯ 14:34 2019-05-31T14:34:06+03:00

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Полицейские задержали 41-летнего жителя Батайска, которого подозревают в угоне автомобиля. Согласно официальной версии, мужчина, увидев открытую машину и ключ в замке зажигания, не смог противостоять искушению. Он рванул в сторону Краснодарского края, где его и заметили автоинспекторы, получившие сообщение на розыск угнанной машины.

- В ходе несения службы сотрудники ГИБДД на трассе М-4 «Дон» заметили автомобиль, который подходил под переданную ориентировку, - рассказали в ГУ МВД России по Ростовской области. - 41-летний мужчина был задержан, а угнанное транспортное средство изъято, чтобы затем передать владельцу.

По факту угона возбуждено уголовное дело, а злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

ИСТОЧНИК KP.RU