Онлайн-регистрация на Московской бирже теперь доступна клиентам ООО «Компания БКС»

СЕГОДНЯ 15:21 2019-05-31T16:09:37+03:00

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Зарегистрироваться на Московской Бирже клиенты ООО «Компания БКС» теперь могут дистанционно и всего за несколько минут. Дополнительного личного посещения офиса не требуется. В компании отмечают, что сервис касается валютного и фондового рынков.

В развитии онлайн-сервисов компания в первую очередь ориентируется на потребности клиентов. Среди доступных онлайн услуг от ООО «Компания БКС» уже действуют: онлайн-открытие брокерского счета и ИИС, управление персональным портфелем и операциями на бирже, и другие торговые и неторговые операции.

«Мы постоянно работаем над расширением услуг, чтобы предоставить клиентам доступный и качественный сервис. Онлайн-регистрация на Московской бирже позволяет сразу после открытия счета приступать к операциям на бирже, тем самым экономя один из самых дорогих ресурсов на сегодняшний день – время, – подчеркнул Игорь Пимонов, начальник управления интернет-трейдинга на российских рынках ООО «Компания БКС».

Напомним, ФГ БКС находится на первом месте в рейтинге ведущих операторов по акциям и паям в режиме основных торгов Т+ по данным ПАО Московская Биржа

ИСТОЧНИК KP.RU