В Ростове-на-Дону Центральный пляж на Левобережной откроют для купания

СЕГОДНЯ 15:24 2019-05-31T15:24:30+03:00

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Уже завтра, 1 июня, на Дону стартует купальный сезон. А значит, не исключено, что многие горожане ринутся поближе к водоемам. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, в донской столице и ее окрестностях официально для купания откроются пять городских пляжей. Речь идет о таких, как «Дружба» в Северном жилом массиве, пляж на Зеленом острове, так называемый «карьер» - ТЭЦ-2, Соленое озеро и пляж «Центральный» на улице Левобережной. Вопрос по последнему был открыт до сегодняшнего дня.

- Официальные пляжи ежегодно проходят освидетельствование инспекторами, - добавили в ведомстве. - К ним предъявляются жесткие требования, в соответствии с законодательством. Так, только при наличии документов на организацию пляжной зоны, акта обследования и очистки дня акватории пляжа, акта водопользования, спасательного поста, обозначения границ заплыва, информационного стенда для отдыхающих и щита со средствами спасения выписывается разрешение на эксплуатацию.

Ростовчан и гостей города просят купаться только на оборудованных пляжах и соблюдать правила безопасности на воде!

ИСТОЧНИК KP.RU