2019-05-31T15:24:30+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону Центральный пляж на Левобережной откроют для купания

Официально купальный сезон стартует на Дону с 1 июня
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Пляж Центральный на улице Левобережной разрешили открыть для купания. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.Пляж Центральный на улице Левобережной разрешили открыть для купания. Фото: ПОТЕРЯ Ирина.
Изменить размер текста:

Уже завтра, 1 июня, на Дону стартует купальный сезон. А значит, не исключено, что многие горожане ринутся поближе к водоемам. Как рассказали в Главном Управлении МЧС России по региону, в донской столице и ее окрестностях официально для купания откроются пять городских пляжей. Речь идет о таких, как «Дружба» в Северном жилом массиве, пляж на Зеленом острове, так называемый «карьер» - ТЭЦ-2, Соленое озеро и пляж «Центральный» на улице Левобережной. Вопрос по последнему был открыт до сегодняшнего дня.

- Официальные пляжи ежегодно проходят освидетельствование инспекторами, - добавили в ведомстве. - К ним предъявляются жесткие требования, в соответствии с законодательством. Так, только при наличии документов на организацию пляжной зоны, акта обследования и очистки дня акватории пляжа, акта водопользования, спасательного поста, обозначения границ заплыва, информационного стенда для отдыхающих и щита со средствами спасения выписывается разрешение на эксплуатацию.

Ростовчан и гостей города просят купаться только на оборудованных пляжах и соблюдать правила безопасности на воде!

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Юге и Северном Кавказе сдать биометрию можно в 700 отделениях 65 банков
Суд оставил врио главы УФНС Ростовской области под стражей до 23 июля
В Ростове-на-Дону разыскивают водителей, пострадавших от нечестных мастеров по ремонту коробок передач
В Ростове-на-Дону в училище олимпийского резерва появится футбольный манеж
В Ростове-на-Дону на Металлургической ограничат движение
Ростовские эпидемиологи рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах
Сроки включения горячей воды в Ростове-на-Дону сдвинули еще на три дня
В Ростове-на-Дону желающих просят принять участие в субботнике на берегу реки Дон
В центре Ростова-на-Дону на Лермонтовской перекроют движение
Онлайн-регистрация на Московской бирже теперь доступна клиентам ООО «Компания БКС»
В Батайске мужчина угнал «семерку», увидев ключи в замке зажигания
В Ростов-на-Дону приедет генпрокурор России Юрий Чайка
36 музеев под одной крышей: В Ростове-на-Дону пройдет IV Фестиваль музеев Дона
«Щенков давили машиной»: В Ростовской области волонтеры спасают собаку, которая чудом выжила
«Невероятно красиво»: Подписчики обсуждают загорелые ноги в коротеньких шортиках Виктории Лопыревой
«Ростелеком» выступил цифровым партнером форума СМИ «Южная медиасфера»
«Ваше величество, Вы прекрасны!»: «Мисс Россия»в короне и вечернем платье сразила подписчиков
Заместители губернатора Ростовской области отчитались о доходах за 2018 год
«Мама называла меня Яной, и я играла в ансамбле народных инструментов»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала неизвестные факты о себе
«Грыжа больше, чем собака»: в городе Шахты нашли дворнягу с гигантской опухолью
В Ростовской области лучшие педагоги конкурса «Учитель года» получат премии
Отключение света 3 июня 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области ищут 41-летнего Валерия Степанова
В Ростове-на-Дону мужчине не дали спрыгнуть с моста Стачки
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 1-2 июня 2019: солнечно и до плюс 35 градусов
В Ростове-на-Дону огромное дерево раздавило иномарку
В Калмыкии после столкновения иномарки и «КамАЗа» погибли три человека
В группе ВТБ заявили о чистой прибыли в размере 46,5 миллиарда рублей