В центре Ростова-на-Дону на Лермонтовской перекроют движение

СЕГОДНЯ 15:34 2019-05-31T16:26:42+03:00

Чтобы не стоять в пробках, лучше выбирать альтернативные пути объезда. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Речь идет не обо всей улице, а только о ее части

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В городе Ростове-на-Дону для движения перекроют одну из улиц. Речь идет об улице Лермонтовской, что расположена в центральной части донской столицы. Правда, ограничения коснутся только части дорожного полотна - от проспекта Буденновского до дома №48 по улице Лермонтовская. Не проехать автомобилистам там будет, начиная с 1 июля до конца лета. Причина - работы по обустройству военного городка №62 войсковой части.

В городском Департаменте транспорта добавили, что на время ограничения объезд будет осуществляться по улице Тельмана, а на участке по улице Лермонтовская - от переулка Островского до дома №46, будет организовано двустороннее движение.

У автомобилистов уже попросили прощения за причиненные неудобства, и просят принять информацию об ограничении движения к сведению, чтобы выбрать альтернативные пути объезда и не стоять в пробках.

ИСТОЧНИК KP.RU