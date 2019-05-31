В центре Ростова-на-Дону на Лермонтовской перекроют движение
В городе Ростове-на-Дону для движения перекроют одну из улиц. Речь идет об улице Лермонтовской, что расположена в центральной части донской столицы. Правда, ограничения коснутся только части дорожного полотна - от проспекта Буденновского до дома №48 по улице Лермонтовская. Не проехать автомобилистам там будет, начиная с 1 июля до конца лета. Причина - работы по обустройству военного городка №62 войсковой части.
В городском Департаменте транспорта добавили, что на время ограничения объезд будет осуществляться по улице Тельмана, а на участке по улице Лермонтовская - от переулка Островского до дома №46, будет организовано двустороннее движение.
У автомобилистов уже попросили прощения за причиненные неудобства, и просят принять информацию об ограничении движения к сведению, чтобы выбрать альтернативные пути объезда и не стоять в пробках.
ИСТОЧНИК KP.RU