Сроки включения горячей воды в Ростове-на-Дону сдвинули еще на три дня

СЕГОДНЯ 15:58 2019-05-31T16:22:53+03:00

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В Ростове-на-Дону масштабное отключение горячей воды стартовало с 13 мая - речь шла о центре города и Западном жилом массиве, воду обещали отключить всего на неделю. Однако сроки затянулись.

Вначале говорилось, что все неполадки будут устранены к концу мая. Однако на официальном сайте мэрии города появилась информация, что сроки сдвинуты еще на три дня.

В частности, в общей сложности были отключены 2 286 многоквартирных домов. С пустыми кранами пока остаются 309 из них.

Чиновники добавляют, что над устранением порывов по городу работает в общей сложности девять бригад. Они устраняют порывы на пересечении улицы Малюгиной и проспекта Кировского, в переулках Доломановский и Университетский, а также на улицах Прогрессивной, Суворова, Шаумяна, Толмачева, 339-й Стрелковой Дивизии и Содружества.

- По мере устранения дефектов горячая вода начнет возвращаться в дома, - заверили в администрации, уточнив, что все работы планируется завершить до 3 июня 2019 года.

АЛЛО

Где узнать, почему нет горячей воды в кране

- ООО «Ростовские тепловые сети» (863) 234-89-44;

- АО «Теплокоммунэнерго» (863) 274-50-15;

- ОИДЦ «05» Департамента ЖКХ и энергетики 05, 244-26-64, 244-26-91, 244-25-98;

В районах:

Ворошиловский: (863) 235-11-11,

Октябрьский: (863) 245-03-45,

Пролетарский: (863) 251-66-65, (863) 320-05-20,

Первомайский: (863) 252-31-32,

Кировский: (863) 262-05-63,

Железнодорожный: (863) 222-45-70,

Советский: (863) 222-69-03,

Ленинский: (863) 240-20-07.

ИСТОЧНИК KP.RU