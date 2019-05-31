Ростовские эпидемиологи рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах

СЕГОДНЯ 16:18 2019-05-31T16:18:02+03:00

Народ пытается охладиться везде, где только можно, в том числе и в фонтанах. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

От жары народ пытается спастись везде, где только можно

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Уже завтра, 1 июня, стартует первый день лета. Столбики уличных термометров в Ростове-на-Дону уже давно превысили отметку в тридцать градусов, а народ пытается охладиться везде, где только можно, в том числе и в фонтанах.

В региональном Управлении Роспотребнадзора, рассказали, почему этого делать не стоит.

В частности, один из аргументов, который приводят санитарные врачи, заключается в том, что вода в фонтане не очищается и не обеззараживается так, как в бассейне. Кроме того, в жару там резко увеличивается количество микроорганизмов. Еще один аргумент - большой риск заразиться вирусными паразитным заболеваниями. Кроме того, инфекций могут добавить и птицы, а также бездомные животные.

Ну, и наконец, торчащие трубопроводы, светильники и насосы могут стать причинами травм у купальщиков.

Именно поэтому, лучше отправляться на официальный пляж. Их в донской столице и окрестностях будет открыто сразу пять.

ИСТОЧНИК KP.RU