2019-05-31T16:37:43+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону на Металлургической ограничат движение

Водителей просят отнестись с пониманием к временному неудобству
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Ростове-на-Дону на Металлургической ограничат движение. Фото: портал администрации городаВ Ростове-на-Дону на Металлургической ограничат движение. Фото: портал администрации города
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Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону распространил официальное сообщение об ограничении проезжей части улицы Металлургической. Причина - ремонт дороги.

- Работы будут идти на участке от ул. Мира до ул. Образцовая с 20 июня по 1 августа, - пояснили в мэрии города. Водителей просят с пониманием отнестись к временному неудобству и корректировать маршрут движения с учетом ограничения.

Напомним, ранее стало известно, что в полном объеме завершены работы по ремонту улицы Беляева. В частности, подрядная организация выполнила устройство нового асфальтобетонного покрытия, усиление нижних слоев дорожной одежды, устройство нового бортового камня, ремонт тротуаров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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