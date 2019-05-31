СЕГОДНЯ 16:42 2019-05-31T16:51:16+03:00

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В Ростове-на-Дону в училище олимпийского резерва появится футбольный манеж. Во всяком случае сделан первый шаг на пути реализации плана - из областного бюджета выделено 8,4 млн рублей на проектно-изыскательские работы.

- Строительство начнется в следующем году, на это предусмотрено 250 млн рублей из федерального бюджета, - отмечают в правительстве Ростовской области.- Планируется, что спортсмены начнут заниматься в манеже с 2022 года.

Учитывая потребности училища, это будет помещение с возможностью проведения круглогодичной подготовки. В частности, предполагается не только поле с искусственным покрытием, но и раздевалки, административно-бытовые помещения, зрительские трибуны на 1000 мест.

Напомним, училище было открыто в 70-х годах прошлого столетия, в его структуре - 20 общеобразовательных классов и 9 учебных групп на курсах среднего профессионального образования. Подготовка спортсменов осуществляется по 19 олимпийским видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU