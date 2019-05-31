В Ростове-на-Дону разыскивают водителей, пострадавших от нечестных мастеров по ремонту коробок передач

СЕГОДНЯ 16:58 2019-05-31T16:58:34+03:00

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В Ростове-на-Дону полицейские просят отозваться водителей, которые пострадали от нечестных на руку мастеров. В отношении троих сотрудников уже возбуждено уголовное дело. Известно, что они активно предлагали свои услуги по ремонту коробок переключения передач (АКПП, МКПП, DSG, CVT).

- Как следует из материалов уголовного дела, сотрудники автосервиса заключали договор на ремонт коробки передач, держали у себя несколько дней автомобиль, не производя работ, а затем брали с клиента полную стоимость оплаты ремонта, - пояснили в ГУ МВД России по РО. - В настоящее время от противоправных действий работников автосервиса пострадало более 20 граждан, общая сумма ущерба - более одного миллиона рублей.

ОФИЦИАЛЬНО!

Адрес, по которому располагалась организация: город Ростов-на-Дону, улица Королева, дом 7 «а» или переулок Космический, дом 7/7. Фигуранты использовали следующие наименования автосервиса: ООО «GearBox», «Evergreen Auto Color», «AUTO SERVICE OUALITY GUARANTED», «ATC «Automatic TM», следующие сайты и социальные сети: «ростов-акпп161.рф», «сайта rostovmatic.com», autorepair-transmissions.ru, автоколор161.рф страница в Instagram: akpp_rostov, страница Вконтакте: vk.com/club94721118.

ВНИМАНИЕ! Граждан, которые пострадали от противоправных действий данных лиц, сотрудники следственного подразделения УМВД России по городу Ростову-на-Дону просят обратиться по телефону 8 (863) 249-14-84 или лично по адресу: улица Доватора, дом 142 «а», кабинет 717.

ИСТОЧНИК KP.RU