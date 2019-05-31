Суд оставил врио главы УФНС Ростовской области под стражей до 23 июля

СЕГОДНЯ 17:17 2019-05-31T17:17:25+03:00

Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты Ирины Александровой на переводе ее из СИЗО под домашний арест

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И.о. начальника управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирина Александрова, которой инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением государства ущерба на 21 млн рублей, останется в СИЗО до 23 июля.

Такое решение принял Ростовский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалоба защиты Александровой.

- Постановление Ленинского районного суда об избрании меры пресечения — оставить в силе, - объявил судья. - Жалобу — без удовлетворения.

45-летняя Ирина Александрова, напомним, была задержана в своем рабочем кабинете 23 мая. По информации источника «КП», ее подозревают в нарушении налогового законодательства, что обернулось незаконным получением коммерческой фирмой возмещение НДС, в котором той ранее было отказано, на упомянутую выше сумму.

Адвокат врио главы регионального УФНС, между тем, утверждает, что при возбуждении уголовного дела были допущены нарушения, а причастность ее к совершению преступления основана лишь на рапортах нескольких оперативников — по событиям 7,5-летней давности, а лица, фигурировавшие в них, уже осуждены.

ИСТОЧНИК KP.RU