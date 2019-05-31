2019-05-31T17:17:25+03:00
Общество

Суд оставил врио главы УФНС Ростовской области под стражей до 23 июля

Апелляционная инстанция отклонила жалобу защиты Ирины Александровой на переводе ее из СИЗО под домашний арест
Александр СТЕПАНОВ
Поделиться:
Ирина Александрова была задержана силовиками 23 мая. Фото: УФНС по РО.Ирина Александрова была задержана силовиками 23 мая. Фото: УФНС по РО.
Изменить размер текста:

И.о. начальника управления Федеральной налоговой службы по Ростовской области Ирина Александрова, которой инкриминируется превышение должностных полномочий с причинением государства ущерба на 21 млн рублей, останется в СИЗО до 23 июля.

Такое решение принял Ростовский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалоба защиты Александровой.

- Постановление Ленинского районного суда об избрании меры пресечения — оставить в силе, - объявил судья. - Жалобу — без удовлетворения.

45-летняя Ирина Александрова, напомним, была задержана в своем рабочем кабинете 23 мая. По информации источника «КП», ее подозревают в нарушении налогового законодательства, что обернулось незаконным получением коммерческой фирмой возмещение НДС, в котором той ранее было отказано, на упомянутую выше сумму.

Адвокат врио главы регионального УФНС, между тем, утверждает, что при возбуждении уголовного дела были допущены нарушения, а причастность ее к совершению преступления основана лишь на рапортах нескольких оперативников — по событиям 7,5-летней давности, а лица, фигурировавшие в них, уже осуждены.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Юге и Северном Кавказе сдать биометрию можно в 700 отделениях 65 банков
В Ростове-на-Дону разыскивают водителей, пострадавших от нечестных мастеров по ремонту коробок передач
В Ростове-на-Дону в училище олимпийского резерва появится футбольный манеж
В Ростове-на-Дону на Металлургической ограничат движение
Ростовские эпидемиологи рассказали, почему нельзя купаться в фонтанах
Сроки включения горячей воды в Ростове-на-Дону сдвинули еще на три дня
В Ростове-на-Дону желающих просят принять участие в субботнике на берегу реки Дон
В центре Ростова-на-Дону на Лермонтовской перекроют движение
В Ростове-на-Дону Центральный пляж на Левобережной откроют для купания
Онлайн-регистрация на Московской бирже теперь доступна клиентам ООО «Компания БКС»
В Батайске мужчина угнал «семерку», увидев ключи в замке зажигания
В Ростов-на-Дону приедет генпрокурор России Юрий Чайка
36 музеев под одной крышей: В Ростове-на-Дону пройдет IV Фестиваль музеев Дона
«Щенков давили машиной»: В Ростовской области волонтеры спасают собаку, которая чудом выжила
«Невероятно красиво»: Подписчики обсуждают загорелые ноги в коротеньких шортиках Виктории Лопыревой
«Ростелеком» выступил цифровым партнером форума СМИ «Южная медиасфера»
«Ваше величество, Вы прекрасны!»: «Мисс Россия»в короне и вечернем платье сразила подписчиков
Заместители губернатора Ростовской области отчитались о доходах за 2018 год
«Мама называла меня Яной, и я играла в ансамбле народных инструментов»: Третья жена футболиста Дмитрия Тарасова рассказала неизвестные факты о себе
«Грыжа больше, чем собака»: в городе Шахты нашли дворнягу с гигантской опухолью
В Ростовской области лучшие педагоги конкурса «Учитель года» получат премии
Отключение света 3 июня 2019 в Ростове-на-Дону: где и когда
В Ростовской области ищут 41-летнего Валерия Степанова
В Ростове-на-Дону мужчине не дали спрыгнуть с моста Стачки
Погода в Ростове-на-Дону на выходные 1-2 июня 2019: солнечно и до плюс 35 градусов
В Ростове-на-Дону огромное дерево раздавило иномарку
В Калмыкии после столкновения иномарки и «КамАЗа» погибли три человека
В группе ВТБ заявили о чистой прибыли в размере 46,5 миллиарда рублей