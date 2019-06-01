В Ростовской области на федеральных трассах из-за жары ограничат движение большегрузов

СЕГОДНЯ 09:31 2019-06-01T09:31:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В субботу, 1 июня, на некоторых федеральных трассах будет ограничено движение большегрузов. Синоптики обещают в этот день температуру выше плюс 32 градусов. В связи с этим не проехать в жару грузовикам будет с 10 до 22 часов.

Речь идет об участках таких дорог, как А-135 - подъездная дорога от М-4 «Дон» к Ростову-на-Дону: Северный подъезд, Южный подъезд, Западный подъезд, А-270 Новошахтинск - граница с Украиной, А-260 Волгоград-Каменск - Шахтинский – граница с Украиной, а также Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград и Р-22 «Каспий», включая подъезд к городу Элиста.

К слову, такая погода может сохраниться в Ростовской и Волгоградской областях в ближайшие дни. Так что ограничения могут быть и дольше. Специалисты говорят, что действия об ограничениях прописаны в федеральном законе, а такие меры помогут уберечь дороги с асфальтобетонным покрытием от образования разрушений и дефектов.

ИСТОЧНИК KP.RU