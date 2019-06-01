В Ростовской области обманутым дольщикам помогут 770 миллионами рублей

СЕГОДНЯ 10:51 2019-06-01T10:59:20+03:00

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В Ростовской области на решение проблем обманутых дольщиков в этом году хотят потратить около 770 миллионов рублей в качестве субсидий. Об этом сообщили в региональном правительстве. А на трехлетний период заложены средства в размере 1,3 миллиарда рублей для достройки домов с высокой степенью готовности.

Так, по последним данным, уже удалось решить проблему по 38 домам, восстановив права 1 134 дольщиков. Это произошло, в том числе, благодаря областному закону «О мерах поддержки пострадавших участников долевого строительства», в который за последние два года были внесены изменения.

В частности, появилась возможность предоставления субсидии ресурсоснабжающим организациям на погашение задолженности, возникшей за подключение проблемных объектов к инженерным сетям. А также изъятие земельного участка у недобросовестного застройщика. Кроме того, муниципалитеты сами могут определять, какие проблемные дома невозможно достроить, в том числе с господдержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU