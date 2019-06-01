В Ростовской области за тонировку оштрафовали больше 15 тысяч водителей с начала года

СЕГОДНЯ 12:20 2019-06-01T12:20:14+03:00

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В Ростовской области на карандаш госавтоинспекторов попались более 15 тысяч донских автомобилистов, которые были замечены с тонировкой на стеклах своих машин.

Как рассказали в Управлении ГИБДД по региону, с начала года были составлены в общей сложности 15 647 административных протоколов на эту тему. В ведомстве напоминают водителям, что «тонировка» автомобильных стекол существенно ухудшает видимость, особенно в сумерки и при понижении температуры. А это в свою очередь, может послужить причиной дорожной аварии.

Кроме того, согласно административному кодексу, за такое нарушение предусмотрено наказание в размере 500 рублей. Если сделать не хитрые вычисления, то общая сумма штрафа за управление транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям Технического регламента, уже составила более 7,8 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU