В Ростовской области при пожаре в частном доме пострадал человек

СЕГОДНЯ 14:24 2019-06-01T14:24:07+03:00

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Накануне, 31 мая, в городе Семикаракорске Ростовской области произошел пожар. Вызов на пульт единой диспетчерской службы поступил около 20:21. Звонивший сообщил, что горит частный дом. Огнеборцы сразу же выехали по указанному адресу - на улицу Орджоникидзе.

- Пожар произошел в жилом доме, общая площадь которого составляет порядка 90 квадратных метров, - рассказали в Главном Управлении МЧС России по Ростовской области. - На месте работали восемь человек огнеборцев и две спецмашины. Уже через 14 минут огонь удалось локализовать, а еще через три полностью ликвидировать.

Сообщается об одном пострадавшем.

В ведомстве напоминают, что важно соблюдать правила пожарной безопасности, поскольку от этого зависит не только человеческая жизнь, но и сохранность имущества. А в случаях обнаружения пожара, звонить по знакомому всем с детства телефону.

АЛЛО!

При пожаре звонить по номеру 01.

ИСТОЧНИК KP.RU