2019-06-01T14:45:02+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону льготник получил в поликлинике рецепт на лекарство только после вмешательства прокурора

Врач отказывалась выдавать нужную бумагу инвалиду
Ольга ГОПАЛО
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Врач отказывалась выдавать положенный по закону рецепт на лекарственный препарат. Фото: ГОПАЛО Ольга.Врач отказывалась выдавать положенный по закону рецепт на лекарственный препарат. Фото: ГОПАЛО Ольга.
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В Ростове-на-Дону мужчина отправился в прокуратуру после того, как врач одной из городских поликлиник отказалась выдать ему рецепт на бесплатное лекарство, которое ему положено по закону. Инцидент случился в Октябрьском районе донской столицы.

Как рассказали в областной прокуратуре, по закону у мужчины-инвалида было право на определенный набор социальных услуг. Он, как и положено, обратился в медицинское учреждение для получения рецептов на лекарственные препараты. Однако врач отказалась выдавать ему рецепт. Причину она объяснила просто: в социальной аптеке этот препарат отсутствовал.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, медик нарушила федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». Там же добавили, что на адрес медицинского учреждения было вынесено представление об устранении нарушений, и как результат, рецепт был выписан.

ИСТОЧНИК KP.RU

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