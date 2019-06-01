В Ростовской области закрыли три детских дома

СЕГОДНЯ 15:25 2019-06-01T15:25:25+03:00

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В Ростовской области на три детских дома стало меньше. Такую своеобразную статистику за 3,5 года озвучили в правительстве региона. Причина в том, что детям находят приемные семьи. Только в минувшем году число детей сирот стало меньше на 20 процентов, что значительно выше, чем средне-российские показатели.

В частности, сейчас на Дону 23 детских дома, а условия проживания в них максимально приближены к семейным. В учреждениях работают 19 отделений для экстренного помещения детей в трудной жизненной ситуации, есть 21 социальная гостиница для проживания выпускников, которые еще не получили своего жилья, а также работают 13 школ принимающих родителей - там проводятся групповые занятия со взрослыми и детьми. Сегодня на сопровождении центров помощи детям находятся 1 596 замещающих семей.

Известно, что на Дону проживает порядка девяти тысяч детей-сирот. И 94 процента из них воспитываются в замещающих семьях, остальные дети - в различных организациях, в том числе в центрах помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

ИСТОЧНИК KP.RU