«Местный колорит, очарование и налет самобытности»: Ростовчане обсуждают блошиный рынок в центре города

СЕГОДНЯ 16:15 2019-06-01T16:16:48+03:00

В социальных сетях в очередной раз темой для дискуссии стал, так называемый блошиный рынок. Фото: Группа Вконтакте "Это Ростов".

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В социальных сетях в очередной раз темой для дискуссии стал, так называемый блошиный рынок, расположенный аккурат в самом центре донской столицы. Фотографии стихийных рядов прямо на асфальте опубликовал один из горожан.

- Неизменный блошиный рынок на Газетном. Сколько его не пытались прогнать - бестолку, - подписал автор снимков.

Мнения Интернет-пользователей разделились.

- Это местный колорит, такие мероприятия, как и старые постройки создают "очарование", налет самобытности, - уверен один из горожан.

- Я за рынок! Пусть будет. Это люди, такие же как все. И там много интересной ерунды из прошлого века. Пройдешь, как по музею и бесплатно за вход.

Но были и другие мнения:

- Я тоже не против рынка, но только не на тротуаре! - написал один из ростовчан. - Есть антикварные, комиссионные, букинистические магазины, магазины по продаже одежды и обуви. Тротуар — это то место, где люди должны ходить, а не торговать! Хочешь продавать — иди туда, где есть оборудованное, хотя по самым элементарным нормам торговое место, а не выкладывай свои товары под ноги прохожих, чтобы они не могли ненароком наступить на то, что ты продаешь! - высказал свое мнение другой.

Но были те, кто настроен более воинственно:

- Попробуй наступить на это барахло на тротуаре, рискуешь после этого попасть в травматологию!

ИСТОЧНИК KP.RU