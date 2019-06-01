2019-06-01T18:43:31+03:00
Общество

В Ростове-на-Дону пропал 14-летний подросток

Его ищут с 30 мая
Ольга ГОПАЛО
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В Ростове-на-Дону в розыск объявлен 14-летний подросток. Фото: ГУ МВД России по РО.В Ростове-на-Дону в розыск объявлен 14-летний подросток. Фото: ГУ МВД России по РО.
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В городе Ростове-на-Дону в розыск объявлен 14-летний подросток. Известно, что ростовчанин Даниил Анохин ушел из своего дома, расположенного в Пролетарском районе донской столицы еще два дня назад - 30 мая 2019 года.

- В тот день он был одет в джинсовые бриджи голубого цвета, футболку темно-фиолетового цвета, черные кроссовки, при себе имел поясную сумку сине-голубого цвета, - рассказали в Главном Управлении МВД России по Ростовской области. - На вид школьнику 14-15 лет, рост 170 сантиметров, худощавого телосложения, глаза серо-зеленые, волосы светлые с удлиненной челкой на левую сторону. Из особых примет - угревая сыпь на лице.

Всех, кто знает, где может находиться парень, просят звонить по телефонам, указанным ниже. В настоящее время листовки с его изображением распространяют в сети Интернет, а полицейские опрашивают его друзей и знакомых.

АЛЛО!

Звоните по телефонам: 8-863-249-47-18 или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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