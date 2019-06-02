Валерий Карпин останется на посту главного тренера ФК «Ростов»

СЕГОДНЯ 08:20 2019-06-02T08:21:03+03:00

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Валерий Карпин продолжит тренировать желто-синих. Об этом сообщил президент клуба ФК «Ростов» Арташес Арутюнянц. Соглашение с ним подписано до лета 2020 года.

- Он мог уйти зимой, у него и сегодня есть несколько предложений из РПЛ и, удивительно, всегда есть предложения из Испании, но он не хочет уходить, - сказал Арташес Арутюнянц. - Он в душе уже ростовчанин, Карпин хочет с «Ростовом» добиться успехов. Я понимаю, что тренера оценивают по результату, у нас был разговор, когда я сказал, что у тебя есть хорошее предложение и ты можешь уйти на гораздо лучшие условия, Карпин ответил, что хочет остаться и добиться результата с «Ростовом».

В тоже время президент отметил, что недоволен результатами прошедшего сезона, так как «у нас хорошая команда, и мы хотели большего, все хотели: руководство, игроки, тренерский штаб и, конечно, болельщики, ведь у всех нас есть амбиции и желание побеждать в каждом следующем матче».

ИСТОЧНИК KP.RU