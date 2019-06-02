В Ростове-на-Дону 1 июня открыли плескательный бассейн
В День защиты детей в Ростовской области прошло несколько сотен различных мероприятий. В донской столице центральные концерты и состязания прошли в парке «Левобережный» (кстати, здесь открылся пляж), не менее интересно было и на других площадках города, где подготовили праздничные программы. Так, для юных ростовчан в парке им. Вити Черевичкина состоялся городской детский праздник «Территория детства».
- Главным событием праздничного мероприятия стало открытие детского плескательного бассейна, в котором, были проведены работы по капитальному ремонту, - рассказали в администрации города. - Установлено специализированное оборудование, отремонтирован имущественный комплекс.
Одновременно прошла акция по проверке здоровья. В парке работали мобильные профилактические пункты, где дети и их родители смогли получить бесплатные консультации и пройти диагностические обследования.
ИСТОЧНИК KP.RU