В Ростове-на-Дону 1 июня открыли плескательный бассейн

СЕГОДНЯ 09:49 2019-06-02T09:54:46+03:00

На праздник были приглашены более полутора тысяч школьников города. Фото: портал администрации Ростова-на-Дону

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В День защиты детей в Ростовской области прошло несколько сотен различных мероприятий. В донской столице центральные концерты и состязания прошли в парке «Левобережный» (кстати, здесь открылся пляж), не менее интересно было и на других площадках города, где подготовили праздничные программы. Так, для юных ростовчан в парке им. Вити Черевичкина состоялся городской детский праздник «Территория детства».

- Главным событием праздничного мероприятия стало открытие детского плескательного бассейна, в котором, были проведены работы по капитальному ремонту, - рассказали в администрации города. - Установлено специализированное оборудование, отремонтирован имущественный комплекс.

Одновременно прошла акция по проверке здоровья. В парке работали мобильные профилактические пункты, где дети и их родители смогли получить бесплатные консультации и пройти диагностические обследования.

ИСТОЧНИК KP.RU