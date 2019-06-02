2019-06-02T10:14:38+03:00
Общество

«Розовая ленточка» в Ростове-на-Дону: 1 июня во время праздничных мероприятий свыше 60 женщин прошли обследование

Передвижной маммографический кабинет работал в парке имени Черевичкина
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Фото: правительство РОФото: правительство РО
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В день защиты детей в Ростове-на-Дону в рамках проекта «Сохраним жизнь маме!» прошла акция «Розовая ленточка», во время которой все желающие женщины смогли пройти комплексное обследование груди.

Передвижной кабинет ФМБА России, где проводилась маммография, работал в парке имени Вити Черевичкина. Мамам и бабушкам, которые привели своих малышей, предлагали не просто пройти обследование, но и пообщаться со специалистами.

- Прошли исследование 63 женщины, - рассказали в региональном правительстве. - Все они получили нагрудные розовые ленточки – символ борьбы с раком молочной железы во всем мире – брошюры и памятки с информацией о профилактике этого заболевания.

Напомним, рак молочной железы является одним из самых распространенных видов онкологических заболеваний среди женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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