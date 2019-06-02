2019-06-02T12:45:11+03:00
Происшествия

В Ростове-на-Дону во время взрыва в гараже пострадали три человека

На месте работали спасатели
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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На месте работали пожарныеНа месте работали пожарныеФото: "КП" Архив
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В минувшую субботу, 1 июня, в 11:40 в службы экстренного реагирования поступило сообщение о взрыве газа на территории частного домовладения.

Когда на место прибыли первые спасатели, оказалось, что ЧП случилось в гараже дачного домика (СНТ «Дружба»).

- При проведении сварочных работ произошел хлопок паров легковоспламеняющейся жидкости в гараже без горения, - пояснили в ГУ МЧС России по Ростовской области. - Во время ЧП разрушений не было.

На месте работали восемь человек, которые задействовали две единицы техники. О травмах пострадавших не уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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