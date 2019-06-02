МЧС назвало основные нарушения в детских лагерях Ростовской области

СЕГОДНЯ 12:56 2019-06-02T12:58:01+03:00

Спасатели будут дежурить у водоемов Фото: "КП" Архив

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Несмотря на официальное открытие купального сезона, проверки в оздоровительных лагерях Ростовской области еще не завершены. Как сообщило региональное МЧС, предполагается, что будет открыто 855 детских лагерей отдыха.

- По результатам проверок на 17 объектах выявлены нарушения требований пожарной безопасности, - пояснили в службе спасения. - Собственникам предложено к исполнению 116 противопожарных мероприятий, 80 из которых (69 %) на сегодняшний день реализованы.

До 5 июня все нарушения должны быть устранены, иначе МЧС оставляет за собой право приостановить открытие и работу лагерей в судебном порядке.

К слову, среди основных нарушений: неисправность систем противопожарной автоматики, неудовлетворительное состояние путей эвакуации, а также отсутствие или неисправность первичных средств пожаротушения.

Что касается безопасности отдыха детей в лагерях, которые получили «добро», то ее будут обеспечивать более тысячи спасателей.

ИСТОЧНИК KP.RU