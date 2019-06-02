В Ростове-на-Дону проблему обманутых дольщиков хотят решить в 2021 году

СЕГОДНЯ 13:07 2019-06-02T13:34:01+03:00

В Ростове хотят достроить проблемные дома уже к концу 2021 года Фото: Ирина ПОТЕРЯ

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Власти Ростова-на-Дону планируют решить проблему обманутых дольщиков к концу 2021 года. Об этом сообщил замглавы администрации города по строительству и архитектуре Андрей Дикун в пресс-центре «Ростов официальный».

По его словам, в реестр пострадавших граждан включено 1660 участников долевого строительства по 40 многоквартирным домам, расположенным на территории донской столицы.

В настоящее время, все проблемные объекты условно разделены на три группы, в отношении которых разработаны дорожные карты со сроками исполнения и ответственными исполнителями.

Первая группа включает объекты, строительство которых будет завершено действующим застройщиком, либо инвестором. Во вторую входят 12 новостроек с высокой степенью готовности (65% и более). По ним, в частности, планируется создание жилищно-строительных кооперативов и выделение субсидий на завершение работ. Третью - самую проблемную - группу составляют объекты с низкой (20% и менее) степенью готовности и отсутствием свободных площадей. Их судьба будет решаться в индивидуальном порядке.

ИСТОЧНИК KP.RU