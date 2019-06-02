2019-06-02T13:17:34+03:00
Происшествия

Житель Ростовской области обворовал подругу, когда пришел к ней в гости

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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Полицейские взяли подозреваемого в краже планшетаПолицейские взяли подозреваемого в краже планшетаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Сотрудники полиции Пролетарского (сельского) района задержали местного жителя, которого считают причастным к краже. Согласно официальной версии, 37-летний мужчина обворовал подругу.

- Подозреваемый пришел к своей знакомой в гости, - рассказали в правоохранительных органах донского региона. - Увидев, что дверь в дом не заперта, он проник в помещение и похитил планшет, стоимостью около шести тысяч рублей, а затем скрылся.

Когда женщина обнаружила пропажу, то тут же вызвала участковых. Оперативники вычислили злоумышленника и доставили в отдел полиции. В отношении него возбуждено уголовное дело, на время расследования которого с него взята подписка о невыезде и надлежащем поведении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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