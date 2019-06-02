2019-06-02T14:33:04+03:00
Общество

«Горячая штучка»: модель Playboy из Ростова-на-Дону опубликовала новое фото в прозрачном белье

Фанаты в восторге от форм красотки
Ольга КУПОРОВА
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Мария часто радует поклонников пикантными снимками. Фото: liman_mariaМария часто радует поклонников пикантными снимками. Фото: liman_maria
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Модель Playboy из Ростова-на-Дону Мария Лиман знает толк в нижнем белье. На этот раз она продемонстрировала комплект из разряда "вроде что-то есть, но на грани".

- Для любителей перед сном поиграть в саранчу, - загадочно подписала красотка снимок.

Какая саранча? Какой сон? Поклонники тут же стали строчить комментарии (здесь и далее авторский стиль сохранен): «Горячая штучка», «Бомба», «Супер», «Красотка». Только один все-таки поинтересовался: «А как играть в саранчу?». Но ответа, увы, не последовало.

liman_marialiman_maria
Для любителей перед сном поиграть в саранчу Приятного аппетита ph @lobanov.dmitriy #london #model #girl #sexy #agentprovocateur #breakfast #завтрак #ночь #утро #приятногоаппетита #рецепты #кухня #super #hot #photographerlondon
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Напомним, сейчас модель, которая начала свою яркую и очень стремительную карьеру со съемках в легендарном Playboy, активно участвует в телевизионных проектах, при этом успевает вести свой Инстаграм, где у нее свыше 500 тысяч подписчиков.

А ВОТ БЫЛ СЛУЧАЙ

Звезда Playboy Мария Лиман рассмешила ведущих Comedy Club

Известных шоуменов интересовал ответ на главный вопрос: «Почему ты снялась в Playboy?». Тогда красавица рассказала, что жила и работала в Праге, где ей предложили сняться в Playboy.

- Там съемка была слишком так… по-гинекологически, - пояснила она, сорвав дружный смех зала и ведущих. (Подробности)

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Драсавица явилась к журналистам в одном нижнем белье и зимних сапогах, а-ля валенках, украшенных снежинками.

При этом девушка сразу предупредила поклонников: «Для самых занудных хейтеров это не купальник, а обычное нижнее белье». И сообщила, что это был по-настоящему жаркий эфир. (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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