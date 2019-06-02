2019-06-02T15:38:05+03:00
Происшествия

Под Ростовом в массовой аварии пострадали 9 человек

По факту проводится проверка
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В воскресенье, 2 июня, на трассе «Дон» произошла авария, в которой пострадали сразу девять человек.

- По предварительной информации, в 13:30 водитель автобуса допустил столкновение с грузовым автомобилем «МАН», который на пешеходном переходе пропускал людей, - пояснили в правоохранительных органах Ростовской области.

После удара автобус по касательной «задел» стоящими автомобили «Киа Рио» и грузовик «Рено». В результате ДТП получили травмы 9 человек. Обстоятельства аварии еще уточняются.

Напомним, 10 апреля нынешнего года в донской столице сразу 13 человек пострадали при столкновении двух автобусов. ДТП произошло на проспекте Стачки - у остановки "Переулок Бабушкина". Водитель автобуса средней вместимости не выбрал безопасную дистанцию до находившегося впереди него большого "МАЗа" (тот как раз высаживал пассажиров) и врезался в него.

ИСТОЧНИК KP.RU

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