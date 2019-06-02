2019-06-02T17:41:59+03:00
Происшествия

В Таганроге мужчина угнал машину у собутыльника, с которым познакомился в кафе

По факту возбуждено уголовное дело
Ирина ЛЕНЕВСКАЯ
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В Таганроге мужчина угнал машину у собутыльникаВ Таганроге мужчина угнал машину у собутыльникаФото: Мила СТРИЖ
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В Таганроге под следствием оказался местный житель, которого считают причастным в угоне. Как рассказали правоохранители, потерпевший и подозреваемый познакомились в кафе, где у них на почве алкогольных возлияний возникла дружба, правда, на время.

- Стражи порядка установили, что мужчины познакомились в кафе, а затем решили продолжить застолье у заявителя дома, - пояснили в полиции. - После того, как потерпевший ушел спать, злоумышленник нашел ключи и угнал автомобиль «Рено».

По факту уже возбуждено уголовное дело, подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении, а машину вернули законному владельцу.

Напомним, на прошлой неделе в Батайске мужчина угнал «семерку», увидев ключи в замке зажигания. Он рванул в сторону Краснодарского края, где его и заметили автоинспекторы, получившие сообщение на розыск угнанной машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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