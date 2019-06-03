2019-06-03T11:26:44+03:00
Общество

Отключение света в Ростове-на-Дону 4 июня 2019: где и когда

Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируется отключение света 4 июня 2019
Ольга ГОПАЛО
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Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируется отключение света 4 июня 2019.Выясняем, где и когда в Ростове-на-Дону планируется отключение света 4 июня 2019.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Отключение света в Ростове-на-Дону 4 июня 2019: где и когда. Как рассказали энергетики, в донской столице снова запланированы плановые отключения электроэнергии. В частности, не будут работать холодильники и телевизоры, а также кондиционеры в домах и офисах на Каменке и в центре донской столицы. Известно, что все это время будут проводиться плановые работы, цель которых не допустить возникновения аварийных сиутаций в будущем.

КОНКРЕТНО

Где и когда не будет электричества

с 09:00 до 17:00

- поселок «Каменка»: ул. Тракторная 36-48, 48Б, 48И, 41-79; ул. Борисоглебская 58-72, 75-93; ул. Иловайская 31-51, 36-64; пер. Технологический 8; пер. Экскаваторный; ул. 2-й Пятилетка 23; пер. Курильский.

- ул. Красноармейская 188-190, 194-210, 216, 222; ул. М. Горького 195, 199-201; просп. Чехова 84-90, 79; пер. Университетский 109, 115, 115А.

ИСТОЧНИК KP.RU

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