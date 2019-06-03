В Азове задержана начальник отдела службы судебных приставов и ее подчиненная

СЕГОДНЯ 12:15 2019-06-03T12:33:12+03:00

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Очередное громкое задержание в Ростовской области. Правда, на этот раз в службе судебных приставов города Азова Ростовской области. Как рассказал газете «Комсомольская правда-Ростов» собственный источник в правоохранительных органах, там задержана начальник отдела Федеральной службы судебных приставов. Предшествовало этому задержание ее подчиненной, в отношении которой уже возбуждено уголовное дело.

Есть версия, что дамы могут быть причастны к мошенничествам. В частности, по предварительным данным, судебные приставы могли использовать свое служебное положение и таким образом обогащаться.

Схема была проста: деньги от должников они получали наличными, однако не вносили их в счет погашения долга, а оставляли себе. Сейчас правоохранители проверяют – сколько всего могло быть таких дел и о каких суммах идет речь. Задержание проводилось при участии Управления ФССП по Ростовской области и регионального Следственного комитета.

Известно, что начальница проработала в этой должности около полутора лет, до этого она работала рядовым судебным приставом.

По факту произошедшего уже назначена проверка, по результатам которой станут известны все обстоятельства случившегося.

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ИСТОЧНИК KP.RU