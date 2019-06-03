2019-06-03T12:44:49+03:00
Общество

«Морская нимфа»: поклонники обсуждают фото жены тренера ФК «Ростов» Валерия Карпина на пляже

Семья отдыхает на заграничном курорте
ГОШЕВ Игорь
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Семья отдыхает на заграничном курорте. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.Семья отдыхает на заграничном курорте. Фото: Инстаграм Дарьи Карпиной.
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Тренер желто-синих Валерий Карпин вместе с супругой и дочерьми отдыхает на одном из заграничных курортов. Судя по снимкам, которые публикует его жена Дарья, с погодой им явно повезло. Подтверждение этому фото в бикини на шезлонге, сделанное в Турции, где супруга лидера ростовской футбольной команды нежится на солнышке. Снимок она подписала хэштегами #папанахозяйстве #мамаотдыхает #отпускудался.

Надо сказать поклонники оценили виденное и осыпали хозяйку странички комплиментами: «Морская нимфа», «Фигура супер!», «Даша загорайте в тенечке, а не на солнце!», «Повезло с папашкой», «Ох, красавица!», «Шикарная девушка!» и «Откровенность фото нарастает».

dasha.karpinadasha.karpina
#папанахозяйстве #мамаотдыхает #отпускудался #турция
500 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Напомним, Дарья Карпина не так давно впечатлила поклонников фото на надувном единороге. Атмосферный снимок в бассейне оценили тысячи ее подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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