2019-06-03T13:08:51+03:00
Общество

«Куколка прекрасная!»: Подписчики оценили фото «Мисс Россия-2019» Алины Санько перед зеркалом

Под снимком уже почти четыре тысячи лайков
ГОШЕВ Игорь
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Под каждым фото красавицы тысячи виртуальных сердечек. Фото: Инстаграм Алины Санько.Под каждым фото красавицы тысячи виртуальных сердечек. Фото: Инстаграм Алины Санько.
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Популярность новой «Мисс Россия» Алины Санько из города Азова Ростовской области растет как на дрожжах. Каждый пост студентки сопровождается десятками комплиментов в ее адрес. На этот раз Алина опубликовала фото перед зеркалом и привела в качестве текстового сопровождения высказывание Пауло Коэльо: «Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя. Ибо мир подобен зеркалу, в котором каждый видит собственное отражение».

Подписчики согласились с тем, что это золотые слова. Но больше всего комплиментов достались ей самой: «Невероятный милый ангел», «романтическое нежное солнышко», «ты прекрасна», «вы на свете всех милее, всех красивей и белее», «тебе ничего не надо, чтобы быть счастливым» и «как на счет поэтического вечера в ресторане?».

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Если ты способен видеть прекрасное, то только потому, что носишь прекрасное внутри себя.
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- Ты королева красоты сейчас и прошлого и будущего времени, с зеркалом или без зеркала, с макияжем или без, с розами или без роз, с солнцем или без солнца, ты красивая с реками без воды, ты красивая с пустынями без песка, знаешь почему? Потому что у тебя единственной красота снаружи и внутри, слева и справа от тебя. Идеально, - так своеобразно признался модели в чувствах один из подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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