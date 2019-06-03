В Волгодонске прошёл IV турнир по плаванию среди детей с ограниченными возможностями здоровья на призы Ростовской АЭС

СЕГОДНЯ 13:47 2019-06-03T13:47:08+03:00

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В этом году турнир расширил географию участников. К дружной семье спортсменов присоединилась команда Калмыкии. Бессменным организатором уникального соревнования выступила специализированная школа-интернат «Восхождение».

Фото: Управление информации и общественных связей Ростовской АЭС

Все отличившиеся спортсмены получили заслуженные награды – медали и кубки – из рук директора Ростовской АЭС Андрея Сальникова. Команда школы «Восхождение» завоевала 51 медаль, 13 из которых высшего достоинства. А воспитанник школы Виктор Путилов выполнил норматив на звание кандидата в мастера спорта по плаванию.

«Ростовская атомная станция гордится тем, что поддерживает такое замечательное мероприятие. Это является дополнительным стимулом для нашего коллектива работать качественно и эффективно. Спасибо вам большое за ваши успехи, за ваше старание, за то мастерство, которое вы проявляете», - отметил Андрей Сальников.

Плавание – один лучших видов спорта для реабилитации детей с заболеваниями опорно-двигательной системы. Воспитанники школы-интерната «Восхождение» не раз становились победителями и призёрами соревнований всероссийского уровня. В копилке образовательного учреждения - свыше тысячи медалей.

ИСТОЧНИК KP.RU