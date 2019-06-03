Детская городская больница Таганрога получила три миллиона рублей на новое оборудование

СЕГОДНЯ 13:50 2019-06-03T13:50:28+03:00

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Три миллиона рублей на новое оборудование получила детская городская больница Таганрога. Это произошло, благодаря благотворительной программе «Мир без слез» банка ВТБ. Денежный сертификат медучреждение сможет обналичить на покупку нового оборудования, которое можно применять в различных исследованиях, осмотрах и операциях.

Главный врач больницы отдельно поблагодарил организаторов за праздничную часть мероприятия. Популярные герои мультсериала «Маша и Медведь» разыграли настоящий спектакль для детей, создав атмосферу добра и улыбок. Каждый ребенок получил памятный подарок - волшебный сундучок с набором для рисования.

К слову, такие праздники - неотъемлемая часть каждой акции программы «Мир без слез». Они позволяют создать благоприятную творческую атмосферу и снять психологическое напряжение у детей, которые вынуждены длительное время находиться на лечении.

- Банк ВТБ является нашим давним партнером, многие предприятия бюджетной сферы и коммерческого сектора обслуживаются в банке, - рассказал глава администрации Таганрога Андрей Лисицкий, отметив важность партнерства с банком и значение реализуемой поддержки. - Без внимания коллег не остается и социальная сфера. Подтверждение этому - акция «Мир без слез», которая впервые прошла в Таганроге. То оборудование, которое появится в больнице, поможет спасти жизнь и здоровье многих детей.

Детская городская больница Таганрога получила три миллиона рублей. Фото: пресс-служба банка ВТБ.

Так же, глава администрации выразил благодарность руководству банка ВТБ за дополнительные возможности в диагностике и лечебном процессе.

- Программа «Мир без слез» проходит уже 16-ый год, - озвучил вице-президент банка ВТБ Александр Ерофеев. - За это время мы оказали финансовую поддержку детским больницам в размере более 400 миллионов рублей. Каждый год в нашей программе принимают участие новые города. Такой принцип выбран для того, чтобы оснастить самым современным оборудованием больницы, которые ежегодно оказывают помощь большому количеству детей. Через финансирование больниц мы помогаем именно тем маленьких пациентам, которые действительно нуждаются в этом.

НАША СПРАВКА

«Мир без слез» — собственная благотворительная программа банка ВТБ, которая создана для поддержки учреждений детского здравоохранения и повышения качества медицинской помощи детям. В 2019 году запланировано 25 акций — 4 в московских больницах и 21 мероприятие в регионах. За 16 лет действия программы «Мир без слез» помощь получили сотни детских больниц по всей России. В 2019 году банк ВТБ выделил более 75 млн рублей на оказание финансовой помощи детским медицинским учреждениям, что почти в 2 раза больше, чем в 2018 году.

ИСТОЧНИК KP.RU