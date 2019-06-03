В Ростовской области о своих доходах и имуществе рассказали жены министров

СЕГОДНЯ 14:56 2019-06-03T14:56:00+03:00

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Итоги прошлого финансового года подвели в своих декларациях региональные министры, которые указали в документах не только свои заработки, но и вторых половинок.

Так, в частности, доход регионального министра ЖКХ составил около 12 миллионов рублей. А вот его жены порядка 400 тысяч за год, правда, у нее в собственности есть два автомобиля MercedesBenz. На втором месте по заработку руководитель министерства транспорта региона. Его заработок составил 3,1 миллиона рублей. У его жены из заработанного за год чуть больше 820 тысяч, а в собственности, четыре земельных участка, три дома, два гаража, квартира и нежилое помещение. Замыкает своеобразную тройку лидеров по доходам минувшего года министр экономического развития. Его доход за год составил 2,9 миллиона рублей, а вот его супруга заработала 1,2 миллиона, у нее в долевой собственности квартира почти в 70 квадратных метров.

Далее по нисходящей заработок главы министерства природы - он составил 2,8 миллиона рублей, у его супруги доход 166 тысяч за год, плюс в собственности земельный участок и нежилое помещение. Супруга министра областного спорта тоже зарабатывает меньше мужа - ее доход в 585 тысяч рублей против его в 2,1 миллиона. Правда, на нее записаны квартира и земельный участок.

ИСТОЧНИК KP.RU