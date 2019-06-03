В Ростовской области у трети таксистов не оказалось лицензии

СЕГОДНЯ 15:35 2019-06-03T15:35:28+03:00

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В Ростовской области активисты решили выяснить, как осуществляют свою работу водители такси. Для этого они проверили: есть ли у них лицензии на перевозку пассажиров. Ситуацию изучили в 16 населенных пунктах региона. В общей сложности, активисты «Народного контроля» проверили 131 автомобиль, имеющий маркировку такси. И, как результат, было выявлено 52 нарушителя – то есть около трети от общего числа прошедших проверку.

Активисты добавили, что всю информацию о нарушениях они передали полицейским и в региональное министерство транспорта.

- Уже известно, что по результатам нашей проверки будет организовано оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», - заявили активисты.

Активисты говорят, что нарушения есть как у локальных служб такси в малых городах, так и у «гигантов», работающих через приложения. Также они получили информацию о состоянии автомобилей, поведении водителей и некорректности расчетов.

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Судя по фотографиям с места аварии, которые появились в социальных сетях, машина ударилась о светофор правым боком и получила серьезную вмятину, после чего перевернулась. Столб от удара накренился.

Ростовчане под фото предполагают, что автомобиль ехал без детского кресла. Многие приписывают таксисту лихой стиль вождения, что могло послужить главной причиной трагедии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU