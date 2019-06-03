2019-06-03T15:35:28+03:00
Общество

В Ростовской области у трети таксистов не оказалось лицензии

Активисты провели мониторинг среди водителей
ГОШЕВ Игорь
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Активисты провели мониторинг среди водителей такси.Активисты провели мониторинг среди водителей такси.Фото: Евгения ГУСЕВА
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В Ростовской области активисты решили выяснить, как осуществляют свою работу водители такси. Для этого они проверили: есть ли у них лицензии на перевозку пассажиров. Ситуацию изучили в 16 населенных пунктах региона. В общей сложности, активисты «Народного контроля» проверили 131 автомобиль, имеющий маркировку такси. И, как результат, было выявлено 52 нарушителя – то есть около трети от общего числа прошедших проверку.

Активисты добавили, что всю информацию о нарушениях они передали полицейским и в региональное министерство транспорта.

- Уже известно, что по результатам нашей проверки будет организовано оперативно-профилактическое мероприятие «Такси», - заявили активисты.

Активисты говорят, что нарушения есть как у локальных служб такси в малых городах, так и у «гигантов», работающих через приложения. Также они получили информацию о состоянии автомобилей, поведении водителей и некорректности расчетов.

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Ростовчане под фото предполагают, что автомобиль ехал без детского кресла. Многие приписывают таксисту лихой стиль вождения, что могло послужить главной причиной трагедии. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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