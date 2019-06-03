В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в отбойник и загорелся
В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают видео, на котором грузовик горит на фоне пункта приема платы за проезд.
- Пожар на контрольно-пропускном пункте Самарское. Грузовик врезался в отбойник и загорелся. Информации о пострадавших нет, - подписал автор видеоролика.
Как рассказали в Главном управлении МЧС по региону, сообщение о ЧП поступило около одиннадцати часов утра. На место сразу же был отправлен пост 24 пожарно-спасательной части. Им удалось достаточно быстро потушить возгорание.
Однако интернет-пользователи искренне жалеют водителя грузовой машины.
- Столько людей мимо проехали, почему не остановиться и не помочь, - написал один из них.
- Где у людей огнетушители? - задался вопросом другой.
- А у водителя товар сгорел, жаль его, - высказал сожаление третий.
Пост с инцидентом собрал несколько сотен лайков. Видео посмотрели почти 20 тысяч пользователей Сети.
В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в отбойник и загорелся.Видео: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".
ИСТОЧНИК KP.RU