СЕГОДНЯ 16:03 2019-06-03T16:26:50+03:00

Видео инцидента появилось в социальных сетях. Фото: Группа Вконтакте "Ростов-Главный", стопкадр с видео.

Изменить размер текста: A A

В социальных сетях Ростова-на-Дону обсуждают видео, на котором грузовик горит на фоне пункта приема платы за проезд.

- Пожар на контрольно-пропускном пункте Самарское. Грузовик врезался в отбойник и загорелся. Информации о пострадавших нет, - подписал автор видеоролика.

Как рассказали в Главном управлении МЧС по региону, сообщение о ЧП поступило около одиннадцати часов утра. На место сразу же был отправлен пост 24 пожарно-спасательной части. Им удалось достаточно быстро потушить возгорание.

Однако интернет-пользователи искренне жалеют водителя грузовой машины.

- Столько людей мимо проехали, почему не остановиться и не помочь, - написал один из них.

- Где у людей огнетушители? - задался вопросом другой.

- А у водителя товар сгорел, жаль его, - высказал сожаление третий.

Пост с инцидентом собрал несколько сотен лайков. Видео посмотрели почти 20 тысяч пользователей Сети.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.rostov.kp.ru/video/embed/712610" frameborder="0"></iframe> В Ростовской области на федеральной трассе М-4 «Дон» грузовик врезался в отбойник и загорелся.Видео: Группа Вконтакте "Ростов-Главный".

ИСТОЧНИК KP.RU