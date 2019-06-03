2019-06-03T17:51:49+03:00
Общество

В больницу Ростова-на-Дону доставили 15-дневного ребенка, которого уронили родители

Отец малышки уснул прямо на кушетке медуреждения
ГОШЕВ Игорь
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Спустя 15 дней после рождения ребенок снова попал в больницу.Спустя 15 дней после рождения ребенок снова попал в больницу.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Шокирующий случай произошел рано утром в воскресенье, 2 июня, в Ростове-на-Дону. Как стало известно газете «Комсомольская правда-Ростов» из собственных источников, в одну из ростовских больниц доставили малышку, которой всего дней пятнадцать от роду.

По предварительным данным, девочку уронили. Вместе с ребенком в медучреждение приехал сожитель новоиспеченной матери, который был настолько выпивший, что уснул прямо на кушетке в больнице. Сама же она по каким-то причинам приехать не смогла.

Говорят, что серьезных травм у малышки врачи не зафиксировали. Однако ребенка решено было доставить в детскую профильную больницу. Когда отец малышки проснулся через час и услышал, что дочь увезли, то обложил трехэтажным всех попавшихся под руку врачей и уехал домой.

Известно, что теперь этой семьей должны заниматься инспекторы по делам несовершеннолетних. Что произошло в этой семье на самом деле предстоит разобраться правоохранительным органам. После обследования всех обстоятельств инцидента, станет ясно - стоит ли оставлять ребенка таким родителям, а может быть они просто отделаются предупреждением или мизерным штрафом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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