2019-06-03T17:35:31+03:00
Общество

Шорты можно было бы и поскромнее: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова спустя 2,5 года показала фото своего жениха

Подписчики оценили выбор красавицы
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Подписчики оценили выбор красавицы. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.Подписчики оценили выбор красавицы. Фото: Инстаграм Валентины Расуловой.
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«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова поделилась личным на своей странице в Инстаграм. Так титулованная красотка из Ростова-на-Дону опубликовала снимок, на котором она стоит в обнимку с молодым человеком и подписала его так:

- 2,5 года любви, и с каждым днем все больше и больше.

Подписчики сделали вывод, что таким образом Валентина представила своего парня Интернет-аудиотрии. Многие оценили выбор красавицы.

rasulova_valentinarasulova_valentina
2,5 years love u..And every day more..
974 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

- Такие милые пупсики, - написала одна из поклонниц.

- Идеальная пара, - высказала свое мнение другая.

- Вы супер. Эта любовь - красивее, чем в кино! - считает третья.

Однако были и те, кто придирчиво отнесся к наряду красавицы, который она выбрала для романтичной даты. Кто-то не оценил осенние ботильоны на фоне летнего зноя, другие предположили: мол, "шорты можно было бы и поскромнее".

ИСТОЧНИК KP.RU

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