Шорты можно было бы и поскромнее: «Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова спустя 2,5 года показала фото своего жениха
«Мисс Интерконтиненталь» Валентина Расулова поделилась личным на своей странице в Инстаграм. Так титулованная красотка из Ростова-на-Дону опубликовала снимок, на котором она стоит в обнимку с молодым человеком и подписала его так:
- 2,5 года любви, и с каждым днем все больше и больше.
Подписчики сделали вывод, что таким образом Валентина представила своего парня Интернет-аудиотрии. Многие оценили выбор красавицы.
- Такие милые пупсики, - написала одна из поклонниц.
- Идеальная пара, - высказала свое мнение другая.
- Вы супер. Эта любовь - красивее, чем в кино! - считает третья.
Однако были и те, кто придирчиво отнесся к наряду красавицы, который она выбрала для романтичной даты. Кто-то не оценил осенние ботильоны на фоне летнего зноя, другие предположили: мол, "шорты можно было бы и поскромнее".
ИСТОЧНИК KP.RU