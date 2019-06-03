«С сегодняшнего дня я на каникулах»: «Миссис Россия» Полина Диброва отпраздновала начало лета фотосессией без детей

СЕГОДНЯ 17:57 2019-06-03T17:57:05+03:00

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«Миссис Россия» Полина Диброва порадовала поклонников фотографией, которую опубликовала в своем Инстаграм. На нем многодетная мать сфотографировалась с огромным букетом нежных роз.

- Все, с сегодняшнего дня я на каникулах, - подписала Полина фотокарточку. - Наслаждаюсь летом и цветами.

А после еще и спросила у подписчиков: «Как вам образ?»

Одна из ее поклонниц посетовала, что ей, как и многим европейским мама, до начала летних каникул еще ой как далеко.

polinadibrova Все, с сегодняшнего дня я на каникулах

- А нас в Европе еще месяц учебы у детей, - написала она. - Поздравляю вас с освобождением от уроков и хороших каникул.

При этом многие восхитились фотошедевром. В числе комментариев под постом были такие: «Ошеломительная красота», «Полька, красотка», «Полина, желаю вам счастливых каникул», «Нежность» и «Очень красивый образ!».

Всего за несколько часов фото красавицы оценили несколько сотен человек.

ИСТОЧНИК KP.RU