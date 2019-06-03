«С сегодняшнего дня я на каникулах»: «Миссис Россия» Полина Диброва отпраздновала начало лета фотосессией без детей
«Миссис Россия» Полина Диброва порадовала поклонников фотографией, которую опубликовала в своем Инстаграм. На нем многодетная мать сфотографировалась с огромным букетом нежных роз.
- Все, с сегодняшнего дня я на каникулах, - подписала Полина фотокарточку. - Наслаждаюсь летом и цветами.
А после еще и спросила у подписчиков: «Как вам образ?»
Одна из ее поклонниц посетовала, что ей, как и многим европейским мама, до начала летних каникул еще ой как далеко.
- А нас в Европе еще месяц учебы у детей, - написала она. - Поздравляю вас с освобождением от уроков и хороших каникул.
При этом многие восхитились фотошедевром. В числе комментариев под постом были такие: «Ошеломительная красота», «Полька, красотка», «Полина, желаю вам счастливых каникул», «Нежность» и «Очень красивый образ!».
Всего за несколько часов фото красавицы оценили несколько сотен человек.
ИСТОЧНИК KP.RU