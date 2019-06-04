Отключение света в Ростове-на-Дону 5 июня 2019: где и когда
Отключение света в Ростове-на-Дону 5 июня 2019: где и когда. Как рассказывают коммунальщики, отключения пройдут в центре города и в Западном жилом массиве. Известно, что все отключения плановые, их цель - не допустить возникновения аварийных ситуаций в будущем.
КОНКРЕТНО
Где и когда не будет света в Ростове-на-Дону 5 июня
с 09:00 до 16:00:
- ул. М. Горького 220/112, 226/43, 220А; ул. Пушкинская 225; пер. Крепостной 108.
с 09:00 до 17:00:
- ул. Зорге 72/1; ул. Содружества 45, 43/2, 43/1, 47
- ул. Вятская 37, 39/2, 39/3, 39/4; ул. Штахановского 8
- ул. Алма-Атинская 1; ул Щаденко 2, 2/256
- ул. Вятская 35,37А; ул. Штахановского 10
с 10:00 до 12:00:
- ул. Б. Садовая 19; пер. Братский 39А, 42, 46/16.
с 14:00 до 15:30 и 15:30 до 17:00:
- пер. Университетский 19-35, 16-32; ул. Петровская 13-47, 26-50; пер. Кольцовский 5-7, 8; ул. Социалистическая 144-146, 150-160.
*По данным Донэнерго.
ИСТОЧНИК KP.RU