СЕГОДНЯ 10:11 2019-06-04T10:11:06+03:00

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Погода в Ростове-на-Дону на неделю до 9 июня 2019: дожди и ветер. Если верить прогнозам синоптиков, то ближайшая неделя на Дону будет хмурой и ветреной. Так, во вторник, 4 июня, обещают до 30 градусов, будет облачно. В среду, 5 июня, поднимется сильный ветер, скорость которого временами будет достигать 16 метров в секунду. Осадки если и возможны, то только ближе к вечеру.

А вот четверг, 6 июня, может быть дождливым. Температура воздуха в дневные часы от 22 до 23 градусов со знаком плюс, ветер до 11 метров в секунду.

В пятницу, 8 июня, резкое потепление до плюс 30 градусов. Ветер утихнет лишь к выходным. Суббота, 7 июня, начнется с дождей. Синоптики прогнозируют четыре миллиметра воды за шесть часов, на столбиках уличных термометров ожидается от 22 до 28 градусов выше нуля. В воскресенье, 9 июня, возможны осадки и до плюс 32 градусов. И это будет самым жарким днем недели.

Атмосферное давление все эти дни выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU