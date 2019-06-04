2019-06-04T10:11:06+03:00
Общество

Погода в Ростове-на-Дону на неделю до 9 июня 2019: дожди и ветер

Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на неделю 3-9 июня 2019
Ольга ГОПАЛО
Поделиться:
Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на неделю до 9 июня 2019Выясняем, какая погода ждет жителей Ростова-на-Дону на неделю до 9 июня 2019
Изменить размер текста:

Погода в Ростове-на-Дону на неделю до 9 июня 2019: дожди и ветер. Если верить прогнозам синоптиков, то ближайшая неделя на Дону будет хмурой и ветреной. Так, во вторник, 4 июня, обещают до 30 градусов, будет облачно. В среду, 5 июня, поднимется сильный ветер, скорость которого временами будет достигать 16 метров в секунду. Осадки если и возможны, то только ближе к вечеру.

А вот четверг, 6 июня, может быть дождливым. Температура воздуха в дневные часы от 22 до 23 градусов со знаком плюс, ветер до 11 метров в секунду.

В пятницу, 8 июня, резкое потепление до плюс 30 градусов. Ветер утихнет лишь к выходным. Суббота, 7 июня, начнется с дождей. Синоптики прогнозируют четыре миллиметра воды за шесть часов, на столбиках уличных термометров ожидается от 22 до 28 градусов выше нуля. В воскресенье, 9 июня, возможны осадки и до плюс 32 градусов. И это будет самым жарким днем недели.

Атмосферное давление все эти дни выше нормы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ростовской области пройдет горячая линия для пенсионеров из сельской местности
Губернатор Василий Голубев озвучил свои планы на июнь
22 июня в Ростовской области пройдет акция «Горсть Памяти»
В Батайске работодателя оштрафовали на 130 тысяч рублей за то, что платил зарплату реже, чем положено
В Донецке отремонтируют дорогу только после вмешательства прокурора
Два ростовских пенсионера отправятся на крупнейшие в мире киберс-соревнования
С начала войны на юго-востоке Украины российское гражданство в Ростовской области получили 14 тысяч жителей Донбасса
В Ростовской области самый массовый ЕГЭ прошел без нарушений
Из Ростовской области в Украину пытались контрабандой переправить спирт
В Ростовской области на производстве за год пострадали 486 человек
Губернатор Василий Голубев не поддержал возврат к прямым выборам мэра Ростова-на-Дону