2019-06-04T10:20:48+03:00
Общество

В Ростовской области на производстве за год пострадали 486 человек

Погибли 34 дончанина
Ольга ГОПАЛО
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Погибли 34 дончанина. Фото: ГОПАЛО ОльгаПогибли 34 дончанина. Фото: ГОПАЛО Ольга
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Ростовские статистики озвучили данные по производственному травматизму за минувший год. В частности, из них следует, что от несчастных случаев на производстве погибли 34 человека, а пострадали 486 человек. Это почти столько же, что и годом ранее.

В Ростовстате рассказали, что самый высокий уровень травматизма наблюдался в организациях, которые занимаются добычей полезных ископаемых. Там, в среднем, на каждую тысячу работников приходится чуть больше семи пострадавших. В общей сложности 68 сотрудников получили травмы, а среднее время нетрудоспособности на каждого пострадавшего составило 52,9 дней.

На втором месте по травматизму работники обрабатывающих производств, на третьем — строительства. Далее по списку такие отрасли, как сельское и лесное хозяйства, охота и рыболовство.

В ведомстве также добавили, что на мероприятия по охране труда за год на Дону израсходовано порядка 4799,3 миллионов рублей. Это чуть больше девяти тысяч рублей на каждого работающего жителя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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